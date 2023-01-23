『LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) パール 高さ11cm PEARL G1161-11-916【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 33分に出品され03月30日 00時 33分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「LSA」より引用"



【商品名】

LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) パール 高さ11cm PEARL G1161-11-916



【商品説明】

・サイズ:12×12×11cm



【サイズ】

高さ : 13.30 cm

横幅 : 13.70 cm

奥行 : 16.70 cm

重量 : 490.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。