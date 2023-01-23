『グリーンライフ(GREEN LIFE) ベビーゲートプラス(拡張付) 幅69~93×奥行5×高さ69cm オートクローズ CSP-W93(F【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 23時 03分に出品され04月19日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グリーンライフ(GREEN LIFE) ベビーゲートプラス(拡張付) 幅69~93×奥行5×高さ69cm オートクローズ CSP-W93(F
【商品説明】
・[対象] 6ヶ月 ～ 24ヶ月
・[本体サイズ] サイズ：幅69～93×奥行5×高さ69cm
・[素材] 素材・材質：本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
・[製造国] 中華人民共和国
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 70.00 cm
奥行 : 75.00 cm
重量 : 5.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。
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落札価格7924円
580 入札履歴
終了
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