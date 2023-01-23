『セリーヌ フレーム 伊達 度付き 度入り メガネ 眼鏡 CELINE VC1305M 52サイズ 0E98 レディース スクエア プレゼント ギフト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 17時 12分に出品され05月02日 17時 12分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ブランド】
CELINE（セリーヌ）
【品目】
メガネフレーム
【型番】
VC1305M 0E98 52サイズ
【フィッティング】
調整可能ノーズパッド（クリングス）
【シェイプ】
スクエア
【カラー】
フレーム：シルバー・ライト ブルー・ブルー（艶あり）
【素材】
フレーム：メタル
【サイズ】
［A］レンズ幅：52mm
［B］レンズ縦：32mm
［C］ブリッジ幅：14mm
［D］フレーム幅：130mm
［E］テンプル長：140mm
【仕様・機能】
重量：約25g（ダミーレンズを含む）
【付属品】
当店オリジナル眼鏡ケース
レンズクロス
key:プレゼント ギフト ラッピング無料
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落札価格7924円
847 入札履歴
終了
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