『セリーヌ フレーム 伊達 度付き 度入り メガネ 眼鏡 CELINE VC1305M 52サイズ 0E98 レディース スクエア プレゼント ギフト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 17時 12分に出品され05月02日 17時 12分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ブランド】

CELINE（セリーヌ）

【品目】

メガネフレーム

【型番】

VC1305M 0E98 52サイズ

【フィッティング】

調整可能ノーズパッド（クリングス）

【シェイプ】

スクエア

【カラー】

フレーム：シルバー・ライト ブルー・ブルー（艶あり）

【素材】

フレーム：メタル

【サイズ】

［A］レンズ幅：52mm

［B］レンズ縦：32mm

［C］ブリッジ幅：14mm

［D］フレーム幅：130mm

［E］テンプル長：140mm

【仕様・機能】

重量：約25g（ダミーレンズを含む）

【付属品】

当店オリジナル眼鏡ケース

レンズクロス















key:プレゼント ギフト ラッピング無料

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ セリーヌ

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