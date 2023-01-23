『ogawa(オガワ) アウトドア キャンプ ベンチ アルミコンパクトベンチ3 ダークブラウン 1925【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 06時 12分に出品され03月11日 06時 12分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ogawa(オガワ) アウトドア キャンプ ベンチ アルミコンパクトベンチ3 ダークブラウン 1925



【商品説明】

・サイズ:長さ109cm×幅34cm、高さ40cm、収納サイズ:55cm×24cm×9cm

・付属品:収納袋

・発売年・モデルイヤー: 2021

・素材:座面 ポリエステル600ｄ，フレーム部分 アルミ

・耐荷重:100kg

・部門名: ユニセックス大人

・重量:9.5kg



【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 23.40 cm

奥行 : 58.20 cm

重量 : 3.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。