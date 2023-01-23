『Kenko 双眼鏡 V-TEX 18~100×28 ポロプリズム式 18倍~100倍 28口径 シルバー VT-8100【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 38分に出品され03月20日 00時 38分に終了予定です。即決価格は7,924円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
・1000m先の視野:28m~14m
・倍率:18倍~100倍
・実視界:2.3~0.1
・対物レンズ有効径:28mm
・専用の三脚取付ホルダーが付属しており、市販の三脚に取付が可能
・明るさ:2.3~0.1
・最大100倍までカバーするコンパクトズーム双眼鏡
※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 12.90 cm
奥行 : 14.70 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
OLYMPUS 双眼鏡 8x21 小型軽量 防水 グリーン 8X21RC II WP GRN
¥ 7923
ケンコー 双眼鏡 LOGOS 8×21DH 倍率8倍 対物レンズ径21mm 2軸折りたたみ式 生活防水 170g軽量設計 ネックストラップ付
¥ 7923
ケンコー 双眼鏡 LOGOS 8×21DH 倍率8倍 対物レンズ径21mm 2軸折りたたみ式 生活防水 170g軽量設計 グレー LK-CL
¥ 7923
MIZAR(ミザールテック) 双眼鏡 6倍 24mm 口径 ポロプリズム式 スタンダード パールホワイト Alcor6
¥ 7923
ビクセン(Vixen) 双眼鏡 アリーナHシリーズ アリーナH8×21WP ブルー 13505-9
¥ 7922
Kenko 双眼鏡 CERES(セレス) 10-30X21 MC-S ポロプリズム式 10~30倍 ズームタイプ 21口径 レンズクロス付属
¥ 7921
Kenko 双眼鏡 CERES(セレス) 10-30X21 MC-S ポロプリズム式 10~30倍 ズームタイプ 21口径 レンズクロス付属
¥ 7921
MIZAR-TEC 双眼鏡 ポロプリズム式 8倍40ミリ口径 ケース付き ブラック BK-8040
¥ 7920
双眼鏡 Kenko Mirage 8×42 ポロプリズム式 8倍 42口径 星空観測 バードウォッチング 971628 ブラック
¥ 7920
ナシカ光学「日本製」コンパクト ７倍双眼鏡 7×21-MC Bak-4プリズム 眼鏡対応 レンズキャップの2点セット
¥ 7920
ナシカ光学「日本製」コンパクト ７倍双眼鏡 7×21-MC Bak-4プリズム 眼鏡対応 レンズキャップの2点セット
¥ 7920
OLYMPUS 双眼鏡 10X21 DPC I
¥ 7919
双眼鏡 ヒノデ ５ｘ１５?Ｎ２ (ホワイト)
¥ 7919
Vixen&Coleman 双眼鏡 コールマンシリーズ コールマンH8×25 ターコイズブルー 14581-2
¥ 7918
レイメイ藤井 双眼鏡 ワイドビュー ポロプリズム 5倍 対物レンズ20mm RXB904
¥ 7918
Steiner フローティングストラップ マリン双眼鏡用 - 長持ち 防水 フローティング双眼鏡アクセサリー
¥ 7918
SIGHTRON 双眼鏡 ポロプリズム 8倍25mm口径 完全防水 S1 WP825 SIB30-0089 オリーブ
¥ 7918
SIGHTRON 双眼鏡 ポロプリズム 8倍25mm口径 完全防水 S1 WP825 SIB30-0089 オリーブ
¥ 7918
落札価格7924円
451 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！