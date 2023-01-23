『セットアップ メンズ かっこいい 夏 テーラードジャケット ジャケット スラックス 二点セット 薄手 １つボタン きれいめ 大人カジュアル【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 13時 36分に出品され04月21日 13時 36分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】：
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【素材】：ポリエステル その他
【伸縮性】：なし 透け感：なし 裏地：なし
【カラー】：ブラック、オフホワイト、グレー、ブルー、グリーン(参考程度）
モデル着用画像では若干色味が異なる場合がございますので、下記のカラー画像をご参考くださいますようお願いします
写真はイメージ画像となっておりますので形や色味が多少異なることがございます、あらかじめご了承くださいませ
【セット内容】：ジャケット+スラックスのみ
※サイズは当店にて平置き採寸を行っております。生地の伸縮によりメーカータグの数値と若干の誤差が生じる場合がありますので、予めご了承ください。
※こちらの商品は特別製品なので、ご注文後の返品およびサイズ交換は承れませんのでご容赦くださいますようお願いいたします。
※ご注文の際はサイズスペックをよくご確認の上、間違いのないようにご注文ください。
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落札価格7923円
757 入札履歴
終了
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