『WALTERSONS 1/72 陸上自衛隊 大型輸送ヘリコプター CH-47J チヌーク 横田基地 フレンドシップ フェスティバル 2018 完成品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 17時 55分に出品され03月31日 17時 55分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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WALTERSONS 1/72スケールヘリコプターモデル。

ダイキャスト製。