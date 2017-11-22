『SID 日本武道館 2017 「夜更けと雨と／SID 日本武道館 2017 「夜更けと雨と／夜明けと君と」 【Blu-ray】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 41分に出品され04月01日 10時 41分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray

発売日:2017/12/27

販売元:ソニー・ミュージックディストリビューション



収録:Disc.1／01.紫陽花(5:00)／02.林檎飴(3:40)／03.罠(3:59)／04.アリバイ(3:15)／05.妄想日記(4:13)／06.妄想日記2(4:12)／07.レイニーデイ(4:06)／08.暖炉(3:34)／09.ハナビラ(5:23)／10.夢心地(5:03)／11.バタフライエフェクト(4:12)／12.ENAMEL(3:58)／13.dummy(3:44)／14.吉開学17歳(無職)(4:33)／15.硝子の瞳 (Encore)(4:12)／16.循環 (Encore)(4:24)／17.プロポーズ (Encore)(2:53)／18.隣人 (Encore)(4:36)／19.眩暈 (Encore)(4:57)／Disc.2／01.ANNIVERSARY(4:07)／02.laser(3:31)／03.Re：Dreamer(4:22)／04.cosmetic(3:22)／05.CELEBRITY(3:51)／06.ドレスコード(3:01)／07.星の都(3:06)／08.マスカラ(4:47)／09.ミルク(5:15)／10.Room(3:51)／11.Graduation(3:56)／12.Dear Tokyo(4:07)／13.循環(4:32)／14.one way(4:49)／15.バタ....



カテゴリ_映像ソフト_ミュージック_邦楽

登録日:2017/11/22