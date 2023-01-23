『EQB ZOO&CAR SET【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 00時 57分に出品され05月02日 00時 57分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EQB ZOO&CAR SET



【商品説明】

・対象年齢 :3才以上

・本体サイズ:16.5*20.5*8.0(cm)※セット内DEER組立時

・韓国製



【サイズ】

高さ : 5.99 cm

横幅 : 35.99 cm

奥行 : 56.01 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。