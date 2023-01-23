『デラックス特大リースセット 直径50cm クリスマス 造花 おしゃれ リース 大きい ストア・エキスプレス 38-43-1-1_8725-2【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 05分に出品され03月27日 22時 05分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デラックス特大リースセット 直径50cm クリスマス 造花 おしゃれ リース 大きい ストア・エキスプレス 38-43-1-1_8725-2
【商品説明】
・※ラメが付着したりする可能性がございます。あらかじめご了承ください。
・【サイズ】直径50cm 【重量】1kg
・【セット内容】リース・オーナメント一式 【素材】塩化ビニル
・ひもは付いていません。
・取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 ※ラメが付着したりする可能性がございます。あらかじめご了承ください。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7923円
236 入札履歴
終了
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