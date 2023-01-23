『Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（140cm）【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 05時 57分に出品され04月06日 05時 57分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（140cm）



【サイズ】

高さ : 19.30 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 2.39 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。