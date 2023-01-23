『オーナー(OWNER) ライトスタイルガードタイツ LO【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 17時 12分に出品され05月03日 17時 12分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オーナー(OWNER) ライトスタイルガードタイツ LO
【商品説明】
・サイズ:S
・保湿性、撥水性を持ったストレッチニット素材
X09V54DHP1
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7923円
844 入札履歴
終了
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