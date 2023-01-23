『Anlik パップテント ソロキャンプ メッシュインナー 軽量 ポール2本 収納付き (グリーン)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 36分に出品され03月16日 13時 36分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Anlik パップテント ソロキャンプ メッシュインナー 軽量 ポール2本 収納付き (グリーン)



【商品説明】

・210Tナイロン生地を使用、軽量性、強度に優れております。素材上、引裂き防止加工済み、頑丈で長く愛用いただけます。それに、吸水性が低いので、濡れても重くなりません、楽々持ち運べます。

・サバイバル感のあるカッコイイパップテント、設営・撤収が極めて簡単。ペグなど必要な道具がほとんど揃っているから、別途購入する必要なし。

・セット内容：テントX1、テントペグX13、ロープX8、ポール115cmX2、収納バッグX1、説明書X1

・入口にはダブルジッパー式メッシュが搭載し、巻き上げて裏表のロップ掛けで固定できます。出入りに邪魔にならず、虫よけ対策もバッチリ。

・組立サイズ（約）：W200×D125×H115cm 重量 (約)2kg 耐水圧：30



【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 40.20 cm

重量 : 2.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。