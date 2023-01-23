『FOSTEX フォステクス スピーカーボックス P2080-E【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 14時 21分に出品され03月11日 14時 21分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 付属品 : 木ネジ7本

形式 : ダブルバスレフ型 クロスオーバー周波数5.5kHz

材質 : MDF t12 バッフル 、MDF t9 天，底，側面，裏板

仕上げ : チェリー調

適合ユニット : PT20K、PW80K

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