『OYAIDE PH-01 RR 1.0m レコードプレーヤー専用フォノケーブル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 03時 03分に出品され04月27日 03時 03分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OYAIDE PH-01 RR 1.0m レコードプレーヤー専用フォノケーブル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 22.70 cm
奥行 : 26.60 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7923円
150 入札履歴
終了
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