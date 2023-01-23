『ミキハウスファースト 豪華なテーブルウェアセット 46-7100-954 日本製【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 07時 59分に出品され03月29日 07時 59分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミキハウスファースト 豪華なテーブルウェアセット 46-7100-954 日本製



【商品説明】

・※ランチスタイ、フードコンテナの蓋は、食器洗い乾燥機使用不可。※ランチスタイ、スプーン、フォーク、スパウトマグのパーツ４点、ストローマグ本体以外のパーツ７点、フードコンテナの蓋は、電子レンジ使用不可。

・スープマグ ランチスタイ ライスボウル スプーン・フォーク ランチプレート マグセット(スパウトマグ・ストローマグ) フィーディングスプーン マッシャー ファーストプレート フードコンテナ×２個

・生産国：日本

・素材 (使用樹脂)ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコンゴム、ポリアセタール

・耐熱温度：６０度～１４０度（※部品により異なります） 外箱サイズ：約H41×W25×D18cm



【サイズ】

高さ : 17.40 cm

横幅 : 25.70 cm

奥行 : 42.50 cm

重量 : 1.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。