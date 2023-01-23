『キャットタワー 突っ張り 木登りタワー 宇宙船ボウル付き ネコ タワー キャットツリー シングル 猫タワー 省スペース スリム 爪とぎ つっぱり 多頭飼い pt【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 16時 23分に出品され05月07日 16時 23分に終了予定です。即決価格は7,923円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品内容】：キャットタワー突っ張りタイプ
【サイズ】：(約)底板40cm角×高さ243cm?256cm
【重量】：(約)7.35kg
【耐荷重】：宇宙船(約)10kg/ステップ(約)8kg
【材質】：木材、麻紐、アクリル
使用上の注意事項
※お客様組み立てが必要な商品です
※2人以上での組み立てを推奨します
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。
※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。
※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。
※海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
以上ご同意の上、ご購入下さい！
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落札価格7923円
93 入札履歴
終了
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