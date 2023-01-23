キャットタワー 突っ張り 木登りタワー 宇宙船ボウル付き ネコ タワー キャットツリー シングル 猫タワー 省スペース スリム 爪とぎ つっぱり 多頭飼い pt【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品内容】：キャットタワー突っ張りタイプ

【サイズ】：(約)底板40cm角×高さ243cm?256cm

【重量】：(約)7.35kg

【耐荷重】：宇宙船(約)10kg/ステップ(約)8kg

【材質】：木材、麻紐、アクリル



使用上の注意事項

※お客様組み立てが必要な商品です

※2人以上での組み立てを推奨します

※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。

※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。

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