『スノーピーク(snow peak) 寝袋 SSシングル BD-105GY 最低使用温度5度【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 45分に出品され03月19日 22時 45分に終了予定です。即決価格は7,922円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

スノーピーク(snow peak) 寝袋 SSシングル BD-105GY 最低使用温度5度



【商品説明】

・使用サイズ：78×196?

・収納サイズ：49×38×20?

・快適温度：13度、下限温度：5度

・材質：表地／68Ｄポリエステル、裏地／68Ｄポリエステル、中綿／ポリエステル

・重量：1.7kg



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 42.00 cm

重量 : 2.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。