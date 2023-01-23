『パナソニック(Panasonic) 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ ライコン別売 NNL4000ENJLR9【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 01時 14分に出品され04月16日 01時 14分に終了予定です。即決価格は7,922円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

光源:LED(昼白色) 色温度:5000K 光源寿命:40000時間(光束維持率85%)

発売日:2020年06月01日

ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵

パッケージ重量: 1.3 kg



【商品説明】

・安定器出力型:定格出力型

・安定器補足:約5~100%連続調光型

・電圧:100~242V

・ライトバー(カバー) ポリカーボネート(乳白)

・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光

・Ra83

・セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

・注)適合調光器をご使用ください。

・注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。

・注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



【商品詳細】

ブランド：パナソニック(Panasonic)

商品種別：シーリングライト

商品名：パナソニック(Panasonic) 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ ライコン別売 NNL4000ENJLR9

製造元：パナソニック(Pana