『原神 げんしん風 しかのいん へいぞう コスプレ衣装 ウィッグcos靴 パーティーcosplay 変装仮装コスチューム 撮影 祭り【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 06時 59分に出品され03月30日 06時 59分に終了予定です。即決価格は7,921円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新品未使用



衣装セット内容：写真参照



別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り：ウィッグ、cos靴でご提供致します。



衣装サイズ：cm(誤差ご多少ございます)

写真参照

靴：ほかのサイズでご注文されたい場合は、事前にお問い合わせ頂ければ幸いです。