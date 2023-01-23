『ビール フラーズ ロンドン プライド（瓶） 330ml 24本 1ケース beer【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 17分に出品され03月22日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,921円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料について、四国は別途200円、九州・北海道は別途500円、沖縄・離島は別途3000円



容量/入数：330ml×24本

メーカー名：フラー スミス アンド ターナー

Alc度数 ： 5%

国（産地 AOP) ： イギリス

ビールのタイプ ： 準備中

原材料 ： 準備中

備考 ：