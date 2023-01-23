『サンカ アルミ製フラワーステージ 1500 GD-1815【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 46分に出品され03月12日 19時 46分に終了予定です。即決価格は7,921円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンカ アルミ製フラワーステージ 1500 GD-1815
【商品説明】
・サイズ(約):W1500×D195×H14.5mm
・原産国:中国
・材質:アルミ製
・注意:1500以上は、脚を3点以上で支えてください。
・耐荷重:約20kg
・重量:約690g
X00BCFI3CE
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 152.00 cm
重量 : 5.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7921円
508 入札履歴
終了
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