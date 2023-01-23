『サンカ アルミ製フラワーステージ 1500 GD-1815【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 46分に出品され03月12日 19時 46分に終了予定です。即決価格は7,921円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンカ アルミ製フラワーステージ 1500 GD-1815



【商品説明】

・サイズ(約):W1500×D195×H14.5mm

・原産国:中国

・材質:アルミ製

・注意:1500以上は、脚を3点以上で支えてください。

・耐荷重:約20kg

・重量:約690g

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【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 152.00 cm

重量 : 5.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。