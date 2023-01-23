『FEANDREA キャットタワー 大型猫 多頭飼い 段差あり 登り降りしやすい 運動不足解消 転倒防止 191cm PCT191W01【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 18時 46分に出品され04月23日 18時 46分に終了予定です。即決価格は7,921円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ネコちゃん大満足】デザインも美しく、上り下りしやすいオールマイティーな充実設計です。ねこちゃんは上下運動が大好き。10kgの猫ちゃんを載っても窮屈な感じになりません