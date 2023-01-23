『クローム バックパック NAITO PACK/ナイト パック NAVY BLUE TONAL (旧モデル) 22L 撥水 ブルー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 21時 02分に出品され03月09日 21時 02分に終了予定です。即決価格は7,921円に設定されています。現在484件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クローム バックパック NAITO PACK/ナイト パック NAVY BLUE TONAL (旧モデル) 22L 撥水 ブルー



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ44cmxヨコ31cmxマチ16cm

・ペンホルダー付き

・ポケットの数:6(外側1/内側5)

・留め具の種類: ファスナー

・耐水

・表地: ナイロン

・重量:740g



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 44.60 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ クローム

バックパック

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(旧モデル)

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