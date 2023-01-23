『ラフアンドロード(ROUGH&ROAD) SCHWARZ R ウエストバッグ ワイド シュバルツ RR9553SWZ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 02時 20分に出品され04月04日 02時 20分に終了予定です。即決価格は7,921円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ラフアンドロード(ROUGH&ROAD) SCHWARZ R ウエストバッグ ワイド シュバルツ RR9553SWZ
【商品説明】
・SIZE: W29×D10.5×H14cm(収納スペース最大)
・メイン素材: ナイロン
・容量: 5.2?(ポケット容量込み)
・防水
【サイズ】
高さ : 13.80 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7921円
207 入札履歴
終了
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