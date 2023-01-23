『トミーテック ジオコレ 情景コレクション 情景小物108-2 線路周り小物B2 ジオラマ用品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 06時 23分に出品され04月13日 06時 23分に終了予定です。即決価格は7,921円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ホビー、サイエンス雑誌
【商品名】
トミーテック ジオコレ 情景コレクション 情景小物108-2 線路周り小物B2 ジオラマ用品
CMR-X016OGGWCI
【商品説明】
・本体サイズ :概寸 (cm):W1.5×D3×H6 (時計塔)、W6×D1×H1 (梯子と梯子掛け)
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 7.10 cm
奥行 : 14.90 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7921円
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終了
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