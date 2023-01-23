『アナと雪の女王 エルサ コスプレ 衣装 エルサ 戴冠式 ドレス ワンピース 大人 プリンセス なりきり 仮装 コスチューム イベント 映画 仮装【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 08時 55分に出品され03月21日 08時 55分に終了予定です。即決価格は7,921円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル

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セット内容

マント+チューブトップ+ドレス+手袋（図の通り）







材質棉、ラシャ地、ボリ混紡生地、合皮など厳選された独自の素材を使用しております。 素材、仕様に拘る場合、気楽にスタッフまでお問い合わせください！

【注意点】

1、PC、撮影環境やパソコンのディスプレイなどの影響により色が若干違って見える場合もあります。

2、海外製品の為、日本製より完璧でない場合がございます。(縫製が甘い、多少の汚れ、色ムラなど)細かい事を気になさる方はご入札をお控え下さいませ

3.初期不良品以外、イメージ、サイズや色の感じ違いの理由など、キャンセルや返品はお受けることができませんので、予めご理解くださいますよう、お願い申し上げます。