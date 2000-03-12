『コールマン(Coleman) チェア ツーウェイキャプテンチェア グリーン 約3.5kg 2000031281【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 03時 08分に出品され04月10日 03時 08分に終了予定です。即決価格は7,921円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) チェア ツーウェイキャプテンチェア グリーン 約3.5kg 2000031281



【商品説明】

・サイズ:使用時/約55×56×67~84(h)cm、収納時/約20×20×66~83(h)cm

・仕様:高さ2段階調節、背面ポケット

・付属品:収納ケース

・座面幅:約48cm

・座面高:約31cm/48cm

・材質:フレーム/アルミニウム、天然木、シート/ポリエステル

・耐荷重:約100kg

・重量:約3.5kg



【サイズ】

高さ : 21.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 67.00 cm

重量 : 4.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。