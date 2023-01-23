『グリーンウィーク B2 ポスター クリア ファイル 収納40枚（中紙・収納ケース付）GWB2F-40【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 09時 55分に出品され03月25日 09時 55分に終了予定です。即決価格は7,921円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グリーンウィーク B2 ポスター クリア ファイル 収納40枚（中紙・収納ケース付）GWB2F-40
【商品説明】
・※簡易ブックケースは、輸送時の多少の凹みがある場合がございます。保管用の簡易ケースとしてお使いください。
・サイズ： （透明ファイル）縦740mm×横530mm 【参考 B2サイズ：728mm × 515mm】
・サイズ：（ファイル外寸）縦760mm×横543mm×背幅27mm カラー：ブラック
・簡易ケース付
・透明クリアファイル20枚（ライトグレー中紙付）
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 55.00 cm
奥行 : 79.50 cm
重量 : 3.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
トミーテック TOMIX Nゲージ 対向式ホーム 都市型 コンビニエンスストア・照明付延長部 4287 鉄道模型用品
¥ 7916
プロックス(PROX) アウトドア畳(氷上ワカサギ畳)
¥ 7916
[スケッチャーズ] スニーカー The-GO Dreamy-Nightout レディース ブラック 23.5 cm 2E
¥ 7916
ロボット工作キット ハリネズミ型ロボ とげまる手作り 技術 工作 制作 9166
¥ 7916
トミーテック TOMIX Nゲージ 島式ホームセット 都市型 直端・照明付 4272 鉄道模型用品
¥ 7916
チューリップ アウトドア プロジェクトバッグ Col.イエロー AC-072
¥ 7915
マーサースチュワート エンボスヒートツール
¥ 7915
マーサースチュワート エンボスヒートツール
¥ 7915
ドラウィングス 1/48 フランス空軍 ブロック MB.151 C.1 プラモデル DWS48017
¥ 7915
炭素繊維積層板 ARRIS 3Kカーボン板 200X300X3.0MM 光沢表面カーボンファイバープレート 光沢表面 平織パネルシート (1
¥ 7914
ヌメ革A4×5|ナチュラル|2.0mm厚|革質8 DY.Leather 日本製 タンニンなめし レザークラフトパーツ 革 ハギレ 牛本革
¥ 7914
TOMIX Nゲージ 島式ホーム 都市型 照明付延長部 4276 鉄道模型用品
¥ 7913
KATO Nゲージ 高架駅セット 23-125 鉄道模型用品
¥ 7912
Helinox(ヘリノックス) アウトドア コットレッグ(12PCS) 1822193 キャンプ
¥ 7912
Smore(スモア) Titanium Hanging Pot チタンマグ カップ キャンプ ポット アウトドアクッキング 吊り鍋 SMOrsUT0
¥ 7911
JUMBO 川合木工所 アートブロック 球 50φmm 8AB
¥ 7911
モザイク デュシマ 2色モザイク
¥ 7911
協進エル 手縫い工具 ソーイングホース (タテ38×ヨコ43cm) 1153124 53124
¥ 7911
落札価格7921円
589 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！