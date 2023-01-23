『グリーンウィーク B2 ポスター クリア ファイル 収納40枚（中紙・収納ケース付）GWB2F-40【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 09時 55分に出品され03月25日 09時 55分に終了予定です。即決価格は7,921円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グリーンウィーク B2 ポスター クリア ファイル 収納40枚（中紙・収納ケース付）GWB2F-40



【商品説明】

・※簡易ブックケースは、輸送時の多少の凹みがある場合がございます。保管用の簡易ケースとしてお使いください。

・サイズ： （透明ファイル）縦740mm×横530mm 【参考 B2サイズ：728mm × 515mm】

・サイズ：（ファイル外寸）縦760mm×横543mm×背幅27mm カラー：ブラック

・簡易ケース付

・透明クリアファイル20枚（ライトグレー中紙付）



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 55.00 cm

奥行 : 79.50 cm

重量 : 3.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。