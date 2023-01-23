『ラーニングリソーシズ 体を動かして学ぼう 幼児向けプログラミング教材 レッツゴーコード LER2835 正規品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 23時 36分に出品され04月08日 23時 36分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ラーニングリソーシズ 体を動かして学ぼう 幼児向けプログラミング教材 レッツゴーコード LER2835 正規品
【商品説明】
・STEM教育におすすめ!
・コーディングカードサイズ : 約 12.8cm x 約 12.8cm
・対象年齢 :5才以上
・日本語アクティビティガイド付き!
・英語商品名 : Learning Resources Lets Go Code! Activity Set
・迷路マットサイズ : 約 24.2cm x 約 24.2cm
X01N7MMCMO
【サイズ】
高さ : 15.19 cm
横幅 : 25.81 cm
奥行 : 28.50 cm
重量 : 1.41 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7920円
110 入札履歴
終了
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