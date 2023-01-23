『ラーニングリソーシズ 体を動かして学ぼう 幼児向けプログラミング教材 レッツゴーコード LER2835 正規品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 23時 36分に出品され04月08日 23時 36分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラーニングリソーシズ 体を動かして学ぼう 幼児向けプログラミング教材 レッツゴーコード LER2835 正規品



【商品説明】

・STEM教育におすすめ!

・コーディングカードサイズ : 約 12.8cm x 約 12.8cm

・対象年齢 :5才以上

・日本語アクティビティガイド付き!

・英語商品名 : Learning Resources Lets Go Code! Activity Set

・迷路マットサイズ : 約 24.2cm x 約 24.2cm

X01N7MMCMO



【サイズ】

高さ : 15.19 cm

横幅 : 25.81 cm

奥行 : 28.50 cm

重量 : 1.41 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。