『DD Hammocks DD Tarp 3x3 正方形 耐水性 3000mm ハンモックのフライに最適なタープ (サンセットオレンジ) 並行【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 05時 36分に出品され04月23日 05時 36分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DD Hammocks DD Tarp 3x3 正方形 耐水性 3000mm ハンモックのフライに最適なタープ (サンセットオレンジ) 並行



【商品説明】

・パッケージ重量:0.98kg



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 32.40 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。