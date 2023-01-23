『NBA 2021-22 Panini Select Basketball Card Blaster Box (Flash Prizms) パ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月09日 16時 53分に出品され05月09日 16時 53分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
バスケットボール
【商品名】
NBA 2021-22 Panini Select Basketball Card Blaster Box (Flash Prizms) パニーニ セレクト バスケットボール カード ブラスターボックス (フラッシュ プリズム)
【商品説明】
・1パック4枚、1箱6パック。
・インサートorプリズムパラレル
【サイズ】
高さ : 7.19 cm
横幅 : 9.09 cm
奥行 : 12.70 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
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輸入商品である場合稀に外箱に擦れやつぶれがある場合がございますが不良ではございません。
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落札価格7920円
732 入札履歴
終了
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