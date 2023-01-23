『FlipBelt(フリップベルト) ウエストポーチ FlipBeltエリート Jet Black XS FEB【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 16時 24分に出品され03月31日 16時 24分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FlipBelt(フリップベルト) ウエストポーチ FlipBeltエリート Jet Black XS FEB
【商品説明】
・※アメリカンサイズですので、日本でのサイズ選びはワンサイズ小さいものをお薦めします。（メーカー公表値のMサイズは日本ではLサイズぐらいの大きさがあります。）
・仕様:吸湿性と速乾性に優れた素材、防水加工を施したジッパーポケット、滑り止め加工を施したインナーレイヤー、簡単に着脱できるサイドジッパー、ベルト背部には2つのオープンアクセスポイント、大型スマホやパスポートを収納できる幅広タイプ、内側のキーフックでセキュリティを強化、3M品質の反射材を使用した安全ロゴとトリム、洗濯機及び乾燥機（低温）も使用可能
・対象:UNISEX
・用途:ランニング、ジョギング、ウォーキング、ハイキング、自転車、旅行、ウィンタースポーツ、コンサート、
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7920円
571 入札履歴
終了
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