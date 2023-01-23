造花 花のみ チューリップ〔×12本入り〕アレンジメント/花材/アートフラワー/インテリア【お歳暮】

商品情報

アスカ（asca）の造花や小物は、一つ一つ専門職人の手作業により作られており、国内でも最高峰の品質を誇る造花ブランドです。



＜色＞※ご注文時にカラーをお選び下さい

ホワイトレッド、レッド、ピンク、イエロー



＜サイズ (cm)・素材＞

L36 花径5

ポリエステル



※梱包数は商品名に記載