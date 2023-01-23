『猫 爪研ぎ ハウス 木製 つめとぎ スクラッチャー 高密度 可愛い インテリア 耐久性 運動不足 ストレス 解消 (Aタイプ)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 47分に出品され03月15日 09時 47分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
猫 爪研ぎ ハウス 木製 つめとぎ スクラッチャー 高密度 可愛い インテリア 耐久性 運動不足 ストレス 解消 (Aタイプ)
【商品説明】
・【丈夫な設計】木材や段ボールの間に多くネジで固定された事で、最大20KGまで耐えられます。全てネコの体重を満足できます。
・【丸い角】角が研磨されたので、けっこう丸いです。ネコに不快させはしません。
・【広いです】中は広々なので、数匹の猫が同時に入って遊ぶこともできます、猫は猫の木で楽しく遊べます。
・【猫ちゃんの健康のため】猫ちゃんの健康な爪を育て、運動になり、ストレスを軽減させます。それに大切な家具や壁を保護します。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
猫 爪研ぎ ハウス 木製 つめとぎ スクラッチャー 高密度 可愛い インテリア 耐久性 運動不足 ストレス 解消 (Aタイプ)
¥ 7920
猫 爪研ぎ ハウス 木製 つめとぎ スクラッチャー 高密度 可愛い インテリア 耐久性 運動不足 ストレス 解消 (Aタイプ)
¥ 7920
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落札価格7920円
909 入札履歴
終了
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