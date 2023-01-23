『トリックスター ショルダーバッグ ERIC(エリック) tr52 ダークブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 18時 41分に出品され03月22日 18時 41分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トリックスター ショルダーバッグ ERIC(エリック) tr52 ダークブラウン



【商品説明】

・tr52bk サイズ：【サイズ】W39×H31×D11(cm) ストラップ長さ70～127/幅4(cm) 【本体重さ】1000g

・カラー：ブラック、キャメル、ダークブラウン、カーキ

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: 合皮

・留め具の種類: ジッパー

・素材：フェイクレザー

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 29.40 cm

奥行 : 43.60 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ トリックスター

ショルダーバッグ

ERIC(エリック)

tr52

ダークブラウン