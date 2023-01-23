『エアウォーク デイパック A1951013 ブラックレッド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 32分に出品され03月28日 06時 32分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エアウォーク デイパック A1951013 ブラックレッド



【商品説明】

・ソール素材または裏地: ポリエステル

・タテ43.5cmxヨコ32cmxマチ20cm

・ポケットの数:6(外側4/内側2)

・収納可能サイズ: 21-30L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:500g



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 39.20 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エアウォーク

デイパック

A1951013

ブラックレッド