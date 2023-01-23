『スラッシャー メンズ クルーネックスウェット (スケートグラフィック) TH8428PL / GONZ CREW 定番 WHITE/BLAC【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 08時 55分に出品され04月15日 08時 55分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スラッシャー メンズ クルーネックスウェット (スケートグラフィック) TH8428PL / GONZ CREW 定番 WHITE/BLAC



【商品説明】

・SIZE:L ゆき丈:85.5cm 身幅:58cm 着丈:68.5cm

・SIZE:M ゆき丈:82cm 身幅:54cm 着丈:64.5cm

・SIZE:S ゆき丈:79.5cm 身幅:53cm 着丈:61.5cm

・SIZE:XL ゆき丈:89cm 身幅:63cm 着丈:75cm

・メイン素材: コットン80%，ポリエステル20%

・素材構成: 80% コットン， 20% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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クルーネックスウェット

(スケートグラフィック)

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CREW

定番

WHITE/BLAC