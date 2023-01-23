『スラッシャー メンズ クルーネックスウェット (スケートグラフィック) TH8428PL / GONZ CREW 定番 WHITE/BLAC【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 08時 55分に出品され04月15日 08時 55分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スラッシャー メンズ クルーネックスウェット (スケートグラフィック) TH8428PL / GONZ CREW 定番 WHITE/BLAC
【商品説明】
・SIZE:L ゆき丈:85.5cm 身幅:58cm 着丈:68.5cm
・SIZE:M ゆき丈:82cm 身幅:54cm 着丈:64.5cm
・SIZE:S ゆき丈:79.5cm 身幅:53cm 着丈:61.5cm
・SIZE:XL ゆき丈:89cm 身幅:63cm 着丈:75cm
・メイン素材: コットン80%，ポリエステル20%
・素材構成: 80% コットン， 20% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 28.80 cm
奥行 : 33.80 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7920円
688 入札履歴
終了
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