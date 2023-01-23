『エアウォーク デイパック A1951013 ブラックレッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 02分に出品され03月22日 19時 02分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エアウォーク デイパック A1951013 ブラックレッド
【商品説明】
・ソール素材または裏地: ポリエステル
・タテ43.5cmxヨコ32cmxマチ20cm
・ポケットの数:6(外側4/内側2)
・収納可能サイズ: 21-30L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:500g
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 39.20 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7920円
759 入札履歴
終了
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