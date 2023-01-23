『SANDGLASS(サンドグラス) 3WAYビジネスバッグ ショルダーバッグ メンズ ビジネスリュック ブリーフケース A4 B4 軽量 通【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 05時 56分に出品され03月13日 05時 56分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SANDGLASS(サンドグラス) 3WAYビジネスバッグ ショルダーバッグ メンズ ビジネスリュック ブリーフケース A4 B4 軽量 通



【商品説明】

・開閉タイプ:天ファスナー ポケット 外側：オープン×1、ファスナー×2内側：オープン×3、タブレットポケット×1、ペンホルダー×2 素材:ポリエステル サイズ:約42×30×12cm（タテ×ヨコ×マチ）持ち手の全長:約25cm ショルダーの全長:約120cm 重さ:約600g

・デザインは人気のスクエア型、メイン収納には、A4サイズの書類やファイルも折らずにしっかり収納可能なブリーフケースで、 15インチのパソコン対応クッション入りポケットも付いています。

・メイン素材: ポリエステル

・手さげ・ショルダーバッグ・リュックサックと3WAYでご利用いただけ、 様々なシーンに対応します。出張



【サイズ】

高さ : 8.30 cm

横幅 : 36.90 cm

奥行 : 49.90 cm

重量 : 690.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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