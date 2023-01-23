『FANDARE リュックサック メンズ リュック ビジネスリュック 大容量 USB充電ポート15.6インチPC収納 A4 バックパック 盗難【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 47分に出品され03月30日 23時 47分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FANDARE リュックサック メンズ リュック ビジネスリュック 大容量 USB充電ポート15.6インチPC収納 A4 バックパック 盗難
【商品説明】
・【USB充電ポート付き＆盗難防止】USB充電インターフェースがつき、リュックを開けなくても簡単にスマホの充電ができます。盗難防止の安全パスワードロックが付き、海外旅行先やライブ会場、満員電車にいっても安心です。そして、リュックの背面にはジッパーポケットが一つありますので、長財布、携帯などの貴重品を入れても安心です。
・【サービス】FANDAREは最高のアフターサービスをお客様にお届けいたします。バッグについて何か問題がありましたら、私たちはできるだけ早く解決します。FANDAREはお客様に満足な製品とサービスを提供するために最善を尽くします。
・【大容量リュック】サイズ：32x11x45c
【サイズ】
高さ : 14.60 cm
横幅 : 44.00 cm
奥行 : 52.29 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7920円
792 入札履歴
終了
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