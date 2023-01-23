『オンヨネ Tシャツ AD MODEL LONGTEE メンズ ブラック M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 02時 57分に出品され04月16日 02時 57分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オンヨネ Tシャツ AD MODEL LONGTEE メンズ ブラック M



【商品説明】

・SIZE:L ゆき丈:86cm 身幅:54cm 着丈:70cm

・SIZE:M ゆき丈:82cm 身幅:53cm 着丈:69cm

・SIZE:O ゆき丈:87.5cm 身幅:56.5cm 着丈:71cm

・SIZE:XO ゆき丈:91cm 身幅:58.5cm 着丈:74cm

・メイン素材: 100% ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 2.10 cm

横幅 : 26.50 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ オンヨネ

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