『EXPED(エクスペド) REM Pillow M ルビーレッド 394074【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 18分に出品され03月12日 01時 18分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EXPED(エクスペド) REM Pillow M ルビーレッド 394074
【商品説明】
・カラー：ルビーレッド
・サイズ：Mサイズ(38 × 25 × 13 cm)
・フィル：ウレタンフォーム、エア
・重量：130 g
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7920円
780 入札履歴
終了
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