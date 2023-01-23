『EXPED(エクスペド) REM Pillow M ルビーレッド 394074【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 18分に出品され03月12日 01時 18分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EXPED(エクスペド) REM Pillow M ルビーレッド 394074



【商品説明】

・カラー：ルビーレッド

・サイズ：Mサイズ(38 × 25 × 13 cm)

・フィル：ウレタンフォーム、エア

・重量：130 g



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。