YAADUO 規定コーンホールバッグ ダッククロス ダブルステッチ - トスゲーム用の標準コーンホールビーンバッグ トートバッグ付きオレ 並行輸入【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

・オレンジ/ブラック。

・・Color:オレンジ/ブラック。

・仕様コーンホールバッグ8枚ブラック4枚とオレンジ4枚とトートバッグ付きで持ち運びや収納が簡単です。

・ 丈夫な素材: 丈夫なダックキャンバス製で、手触りが良く、握りやすいです。 芝生、砂利、コンクリートなどのあらゆるタイプの遊びに最適です。

・ あらゆる年齢に最適: コーンホールバッグ8個セット。あらゆる天候に対応。パーティー、裏庭のバーベキュー、テールゲート、同窓会、あらゆる場面でコーントスを演奏するのが好きな大人や子供に最適です。

・ ご注意: 色あせした場合に遊んでいるときは、コーンホールバッグに水に触れないようにしてください。 プラスチックのペレットが詰められており、人体に無害です。 このカラフルなコーンホールバッグで、レジャータイムをお楽しみください。

・ 品質: YAADUO は 100% 品質を提供します。当社製品についていつでもご質問がございましたら、解決するために最善を尽くします。