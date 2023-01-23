『ミキハウス ダブルビー リュック 男の子 女の子 キッズ ベビー 子供 リュックサック バッグ かばん 60-8221-973 M レッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 41分に出品され03月26日 23時 41分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミキハウス ダブルビー リュック 男の子 女の子 キッズ ベビー 子供 リュックサック バッグ かばん 60-8221-973 M レッド
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 37.00 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7920円
924 入札履歴
終了
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