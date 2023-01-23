『オーム電機 AudioComm CDラジオカセットレコーダー ホワイト RCD-570Z-W 03-0772 OHM【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 24分に出品され03月13日 10時 24分に終了予定です。即決価格は7,919円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オーム電機 AudioComm CDラジオカセットレコーダー ホワイト RCD-570Z-W 03-0772 OHM



【商品説明】

・【 特 長 】 AM／FM（ステレオ受信）ラジオ付きCD＆カセットプレーヤー カセットテープの録音・再生ができます コンセント、電池の2電源対応（専用電源コード付属、電池別売） 最大出力1W＋1Wのステレオスピーカー搭載 ワイドFM（FM補完放送）対応 リピートプログラム機能搭載（CDプレーヤー） 液晶表示ディスプレイ搭載 ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き キャリーハンドル付き 本体カラーはホワイト

・仕 様 】 電源：AC100V（50／60Hz）、DC9V 単2形乾電池×6本使用（別売） 定格消費電力：15W 実用最大出力：1W＋1W（r.m.s） ス



【サイズ】

高さ : 14.40 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 27.20 cm

重量 : 1.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。