『SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) エアロウルトラライトピロー デラックス グレー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 32分に出品され03月08日 05時 32分に終了予定です。即決価格は7,919円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) エアロウルトラライトピロー デラックス グレー



【商品説明】

・コンパクト：ジッパー付きの超薄型ポーチに収納できます。 梱包サイズはペーパーバックブックより小さいです。 重量7オンス。

・サイズ：デラックスサイズ。枕全体のサイズ24 x 16 x 5.5インチに膨らみ、自宅で快適に。

・ベストな用途：フルサイズの超軽量インフレータブル枕は、キャンプ、バックパッキング、旅行中に素晴らしい夜の睡眠を提供します。

・簡単に膨らませられます：8～10回息を吹き込むことができます。 ミニ多機能バルブで簡単に空気を抜いて調整できます。

・素材：超ソフト、ストレッチポリエステルラミネート。柔らかい、薄いネオプレンのような素材。

CMR-X07PD8QF61

【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 14.40 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。