『SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) エアロウルトラライトピロー デラックス グレー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 32分に出品され03月08日 05時 32分に終了予定です。即決価格は7,919円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) エアロウルトラライトピロー デラックス グレー
【商品説明】
・コンパクト：ジッパー付きの超薄型ポーチに収納できます。 梱包サイズはペーパーバックブックより小さいです。 重量7オンス。
・サイズ：デラックスサイズ。枕全体のサイズ24 x 16 x 5.5インチに膨らみ、自宅で快適に。
・ベストな用途：フルサイズの超軽量インフレータブル枕は、キャンプ、バックパッキング、旅行中に素晴らしい夜の睡眠を提供します。
・簡単に膨らませられます：8～10回息を吹き込むことができます。 ミニ多機能バルブで簡単に空気を抜いて調整できます。
・素材：超ソフト、ストレッチポリエステルラミネート。柔らかい、薄いネオプレンのような素材。
CMR-X07PD8QF61
【サイズ】
高さ : 5.50 cm
横幅 : 11.80 cm
奥行 : 14.40 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Hiker Man ウッドフレームコット キャンプコット 天然の木 ブナ材
¥ 7919
Naturehike寝袋 シュラフ マミー型 撥水加工 軽量 約1.5KG/1.85KG コンパクト 保温最低使用温度1度/?4度 丸洗い
¥ 7919
LMR高級ダウン寝袋 マミー型 シュラフ スリーピング登山 アウトドア 防災用 避難用 ダウン1500g 最低使用温度-25度 (ネイビー)
¥ 7918
SEA TO SUMMIT(シートゥサミット) エアロウルトラライトピロー デラックス アクア
¥ 7918
KingCamp 寝袋 封筒型 シュラフ 保温 210T防水 ワイドサイズ 幅89cm コンパクト 連結可能 キャンプ アウトドア 春 夏
¥ 7918
コールマン(Coleman) 寝袋 コルネットストレッチ2 L-5 使用可能温度-5度 マミー型 ネイビー 2000031103
¥ 7918
SEA TO SUMMIT(シートゥーサミット) エアロウルトラライトピロー デラックス シーフォーム ST81027003
¥ 7918
ウミネコ(Umineko) UM-SH-01 耐寒-25度 本格 マミー型 ダウン シュラフ 寝袋 クラウドライト スリーピングバッグ ゆっ
¥ 7918
Snugpak(スナグパック) フリースライナー 寝袋 インナー シュラフ 防寒 洗える コンパクト アウトドア キャンプ (日本正規品)
¥ 7918
Snugpak(スナグパック) 寝袋 トロピカル マミー ライトハンド デザートタン 夏仕様 丸洗い可能 快適使用温度7度 (日本正規品)
¥ 7917
コールマン(Coleman) タスマンキャンピングマミー/L-8 2000038771
¥ 7917
パールイズミ シャツ サーモ タイツ メンズ ブラック L
¥ 7916
QEZER ダウン シュラフ 600FP高級ダウン 封筒型寝袋 春夏秋用 400T撥水加工 コンパクト 軽量 2人用に連結可能 収納袋付き
¥ 7916
DOD(ディーオーディー) わがやのシュラフ 40秒で片付け可能な4人家族用寝袋 S4-511
¥ 7914
GIMMICK(ギミック) ?インフレータブルマット インフレーター マット キャンプ アウトドア 車中泊 滑り止め コンパクト
¥ 7914
KingCamp キャンプ コット 幅を広く アウトドア ベッド 折りたたみ 簡易 コット 野外ベッド コンパクト レジャー 収納袋付き グ
¥ 7914
ChillCamping(チルキャンピング) ウッドロール テーブル キャンプ アウトドア コンパクト 木製 (ランタンポールあり)
¥ 7914
Disratw エアーベッド エアーマット シングル ダブル アウトドア キャンプベッド クイーンサイズ コンパクトに収納 持ち運び便利 車
¥ 7914
落札価格7919円
431 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！