『Ligato(リガート) フレキシブルスリッカー ダブル ペット用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 03時 29分に出品され03月24日 03時 29分に終了予定です。即決価格は7,919円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ligato(リガート) フレキシブルスリッカー ダブル ペット用



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :20×9.3×3.8cm

・本体重量:0.11kg

CMR-X075SSDN4Z

【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。