『MIZAR-TEC 単眼鏡 6倍16ミリ口径 至近距離・小型軽量タイプ ケース付き 日本製 ブラック KM-616【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 04時 33分に出品され03月28日 04時 33分に終了予定です。即決価格は7,919円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MIZAR-TEC 単眼鏡 6倍16ミリ口径 至近距離・小型軽量タイプ ケース付き 日本製 ブラック KM-616



【商品説明】

・素材・材質:アルミダイカスト

・プリズム素材:Bak4

・本体重量:65g

・サイズ:31×72mm

・倍率:6.0倍

・原産国:日本

・コーティング:マルチコート



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 5.30 cm

奥行 : 10.40 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。