『ORB (オーブ) ヘッドホン/イヤホン用 リケーブル Clear force Light T2 4.4φ/5極 (Balanced) 1.2m【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 10時 42分に出品され03月08日 10時 42分に終了予定です。即決価格は7,919円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ORB (オーブ) ヘッドホン/イヤホン用 リケーブル Clear force Light T2 4.4φ/5極 (Balanced) 1.2m



T2リケーブル プラグ：T2コネクタ(estron純正品) ※IPXコネクタ互換品

クリアでバランスの良い音質とコストパフォーマンスを追求したニュースタンダードモデル